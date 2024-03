Vietnam: premier Pham Minh Chinh in visita ufficiale in Nuova Zelanda il 10 e 11 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, sarà in visita ufficiale in Nuova Zelanda il 10 e l’11 marzo, per la prima volta nella sua veste, su invito dell’omologo Christopher Luxon. In un’intervista a “Vietnam News Agency” (“Vna”), l’ambasciatrice ad interim neozelandese ad Hanoi, Wendy Hinton, ha sottolineando l’importanza della visita, anticipando che il premier vietnamita, oltre all’omologo incontrerà il governatore e altri funzionari di alto rango. La celebrazione del 50mo anniversario delle relazioni bilaterali, elevata a partenariato strategico nel 2021, sarà tra i temi della missione. La trasferta, inoltre, offrirà l’opportunità di costruire rapporti di altre aree, accanto a quelle di consolidata cooperazione, come l’agricoltura. Il premier vietnamita, accompagnato da una delegazione d’affari, punta anche a incrementare gli scambi commerciali, che quest’anno dovrebbero raggiungere un valore di due miliardi di dollari.(Fim)