Spagna: ministro Giustizia, accordo amnistia apre nuova fase in Catalogna

- L'accordo tra i socialisti spagnoli ed i partiti indipendentisti sulla legge di amnistia permette di chiudere una fase di confronto, di conflitto e di rottura della convivenza in Catalogna. Lo ha detto il ministro della Presidenza e della Giustizia, Felix Bolanos, in alcune dichiarazioni nei corridoi del Congresso dei deputati, aggiungendo che con questa legge si apre "una nuova fase di dialogo, di accordi e in cui la politica si svolgerà all'interno delle istituzioni e della Costituzione. Bolanos ha sottolineato che la legge andrà a beneficio di "centinaia di persone che hanno un caso penale", come "dipendenti pubblici, funzionari di polizia o presidi di scuole", ma soprattutto "della Catalogna e della Spagna nel suo complesso". "È senza dubbio una legge che sarà meglio compresa tra qualche anno, quando si dimostrerà che è stata utile, che ciò che questa legge di amnistia sta facendo è favorire la riconciliazione e la convivenza in Catalogna e in Spagna", ha ammesso il ministro della Giustizia. (Spm)