Ue: Weber (Ppe), non parliamo solo di problemi ma li risolviamo

- Il Ppe non parla solo di problemi, ma li risolve. Lo ha dichiarato il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, intervenendo al Congresso del Ppe a Bucarest. Gli ultimi anni, non sono stati facili, con il coronavirus e la guerra, ma abbiamo anche gestito molte cose come la migrazione o la digitalizzazione. Il Ppe, sotto la guida di Ursula von der Leyen, e insieme a tutto il team di Bruxelles e Strasburgo, li ha risolti e ha tenuto insieme l'Europa", ha detto. "In particolare, vorrei citare il Green deal. Come Ppe dimostreremo di saper coniugare successo economico e responsabilità ambientale. Stiamo proteggendo il futuro. Siamo il partito dei protettori del clima e non degli adesivi del clima", ha aggiunto il politico tedesco, attaccando i verdi europei. "Non vogliamo essere eletti perché gli altri non sono buoni politici. Vogliamo essere eletti perché abbiamo buone idee per il futuro dell'Europa", ha concluso. (Beb)