Bosnia: terremoto di magnitudo 3.1 vicino a Mostar, non si registrano danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter ha colpito questa mattina la Bosnia Erzegovina, vicino alla città di Capljina. Lo riferisce il Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc). Il terremoto è stato registrato alle 7:42, con epicentro a 29 chilometri da Mostar e 14 chilometri da Capljina, ad una profondità di nove chilometri. Nella notte sono state registrate altre due scosse minori in Croazia, nella capitale Zagabria, di magnitudo 1.9 e 2.8 della scala Richter, secondo quanto annunciato dal Servizio sismologico della Croazia. Per ora non ci sono informazioni su eventuali danni materiali. (Seb)