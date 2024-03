8 marzo: Confcommercio, più imprese femminili e meno divario di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro è pari al 48,2 per cento contro il 59,6 per cento della media dell’Unione Europea: con un tasso di partecipazione femminile pari a quello europeo in Italia avremmo 2,3 milioni di occupate in più, quindi un aumento del Pil, ma anche un aumento demografico. Paesi come Danimarca, Svezia e Islanda hanno un indice di fertilità medio dell’1,7 per cento rispetto all’1,2 dell’Italia e hanno un tasso di partecipazione femminile al lavoro compreso fra il 70 e il 77 per cento. Questa l’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle dinamiche dell’occupazione femminile, sia dipendente che indipendente e l’impatto di queste sia a livello economico che sociale. Inoltre, considerando complessivamente la componente femminile dipendente ed indipendente del mercato del lavoro, questa nel quadriennio 2019-2023 è cresciuta del 13,3 per cento contro il 10,2 per cento del totale (uomini + donne) e nel terziario di mercato la crescita è più accentuata (+15,8 per cento); di 1,85 milioni di posti di lavoro creati negli ultimi quattro anni, poco più della metà sono lavoratrici e nel terziario di mercato oltre il 60 per cento dei nuovi occupati sono donne: (segue) (Com)