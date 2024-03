8 marzo: Confcommercio, più imprese femminili e meno divario di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Anna Lapini, presidente nazionale del Gruppo Terziario Donna Confcommercio, “la parità di genere è un obiettivo che deve essere raggiunto nell’interesse di tutti e da tutti insieme è giusto perseguirlo. Il ruolo delle imprese femminili e delle imprese del terziario è quello di contribuire alla crescita dell’occupazione femminile, e quindi allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese, ma anche di incentivare l’autonomia economica delle donne – che non mi stancherò mai di ripeterlo è il primo argine contro la violenza di genere. Per questo celebriamo il #ilnostro8marzo con lo slogan "Ogni impresa femminile è un passo avanti verso l'uguaglianza". Lo slogan scelto è "Ogni impresa femminile è un passo avanti verso l'uguaglianza". La grafica richiama la data, 8 marzo, e la moltitudine di donne rappresentate. (segue) (Com)