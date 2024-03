8 marzo: Confcommercio, più imprese femminili e meno divario di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terziario di mercato è infatti è il settore di elezione delle imprese femminili, in particolare per le imprese che si affacciano sul mercato, che rispetto alle imprese gestite da uomini presentano una maggiore concentrazione nel settore dei servizi, il 66,9 per cento contro il 55,7 per cento. In Italia le imprese guidate da donne costituiscono il 22,21 per cento del totale delle imprese. Nel solo commercio le imprese guidate da donne incidono per il 24 per cento sul totale del settore. Terziario Donna Confcommercio - il Gruppo che rappresenta oltre 250.000 imprenditrici del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni celebra l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, valorizzando l'impatto positivo dell’imprenditoria femminile sull’intera società. (Com)