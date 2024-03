Regno Unito: stanziati 1,2 miliardi di euro per l'asta delle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di punta del Regno Unito per incentivare i progetti di energia rinnovabile ha ricevuto il più grande impulso finanziario mai realizzato dal governo, oltre un miliardo di sterline (circa 1,2 miliardi di euro), per la sua prossima asta. Tali fondi sono stati confermati ieri dal cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, nel suo Bilancio di primavera, e indicano il sostegno del governo su larga scala per indirizzare ulteriori investimenti nel settore delle energie rinnovabili del Regno Unito con l'obiettivo di diffondere energia più pulita, sicura e conveniente, mentre aiutando a far crescere l'economia. Per garantire che i progetti in questo settore vengono realizzati, il governo di Londra tiene aste annuali offrendo ai produttori di energia rinnovabile un prezzo garantito per la loro elettricità. Il ministero per la Sicurezza energetica ha reso noto che la prossima asta, che sarà la sesta del suo genere, aprirà ai concorrenti il 27 marzo. (Rel)