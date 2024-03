Tunisia: presidente Saied, “guerra a corruzione è implacabile e irreversibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha sottolineato la necessità di raddoppiare gli sforzi per combattere vari tipi di criminalità, elogiando il recente smantellamento di numerose reti criminali specializzate nel traffico di droga, affermando che non sono meno pericolose di quelle che mirano alla sicurezza dello Stato. Le dichiarazioni sono giunte ieri, durante un incontro al palazzo di Cartagine, sede della presidenza, con il ministro dell'Interno, Kamel Feki, il direttore generale della Sicurezza nazionale, Mourad Saidane, e il direttore generale e comandante della Guardia nazionale, Hassine Gharbi. Secondo una dichiarazione della stessa presidenza, Saied ha ordinato che tutte le reti di corruzione siano smantellate e assicurate alla giustizia perché "la lotta alla corruzione e il perseguimento dei corrotti è una guerra implacabile e irreversibile". "Lo Stato, così come tiene alle libertà, tiene anche a imporre a tutti il rispetto della legge", ha avvertito Saied, chiedendo che tutti coloro che comunicano con soggetti stranieri siano responsabilizzati e che le disposizioni del codice penale siano applicate in questo contesto. "La Tunisia è un Paese sovrano e la sua sovranità spetta al popolo, che è l'unico ad avere il diritto di votare liberamente", ha aggiunto il presidente, evidenziando che la legge elettorale prevede il patrocinio di un candidato da parte di un certo numero di funzionari eletti o di un certo numero di elettori, e non di una parte straniera. "Questa non sarebbe una sponsorizzazione, ma un tradimento della patria", ha concluso il presidente. (segue) (Res)