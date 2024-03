Dossieraggio: Gelmetti (Fd'I), Renzi vuole la verità? Chieda a Enrico Borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Renzi, parlando del caso dossieraggio, dice che questa è la punta di un iceberg e che lui è una delle vittime. Chiede quindi di andare alla verità. Ma la verità ce l'ha in casa! Chieda lumi, piuttosto, al suo fido collaboratore in Italia Viva, il senatore Enrico Borghi. Ricordo che costui, ai tempi in cui Renzi era presidente del Consiglio, in sede Copasir si accaniva contro di lui dimostrando una conoscenza approfondita dei dossier che lo riguardavano". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti. (Rin)