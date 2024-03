Russia: governatore di Kursk, due insediamenti senza luce a causa di attacco ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno bombardato le località di Tetkino e Popovo-Lezhachi nel distretto Glushkovskyj della regione di Kursk, danneggiando una linea elettrica. Come ha riferito il governatore regionale di Kursk su Telegram, Roman Starovojt, due località sono rimaste senza corrente elettrica. "Inoltre, secondo le informazioni preliminari, è stata danneggiata un'abitazione privata e un altro edificio non residenziale", ha aggiunto Starovojt, secondo cui non vi sarebbero vittime o feriti. (Rum)