Dossieraggio: Cantone, ripristinare verità fatti e tutelare Procura antimafia

- Sulla vicenda “credo che ci sia l’esigenza di ripristinare la verità sui fatti e di intervenire a tutela di un’istituzione sacra, la Procura nazionale antimafia”. Lo ha dichiarato Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. “Anche in questa vicenda la collaborazione con la Procura è stata perfetta”, ha aggiunto Cantone, sottolineando l’esigenza di “tutelare strumenti indispensabili per la lotta alla mafia, come le infrastrutture informatiche giudiziarie e tutte le banche dati che hanno atti giudiziari”. (Rin)