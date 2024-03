Spagna: Feijoo, governo Sanchez lascia impuniti crimini molto gravi contro cuore dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi un governo europeo lascerà impuniti crimini molto gravi contro il cuore dell'Ue, compresi i reati per terrorismo. Lo ha detto il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, in un passaggio del suo intervento al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe) in corso a Bucarest, sottolineando che l'esecutivo di Pedro Sanchez è sempre "sempre più facile da ricattare". "Questa è l'amnistia che il governo spagnolo sta concordando con i secessionisti", ha affermato il leader popolare. Secondo Feijoo, una "maggioranza crescente" di spagnoli vede nel suo partito e nelle istituzioni europee la garanzia per "fermare queste assurdità", in riferimento al "caso Koldo", un presunto malaffare legato all'acquisto di mascherine sanitarie durante la pandemia di Covid, e alla legge di amnistia che riguarderà gli indipendentisti catalani. (segue) (Spm)