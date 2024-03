Spagna: Feijoo, governo Sanchez lascia impuniti crimini molto gravi contro cuore dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Feijoo ha sottolineato che "molti" membri del Ppe gli hanno posto domande sulla situazione in Spagna, "sia per quanto riguarda l'amnistia per i reati di corruzione, terrorismo e crimini contro l'integrità territoriale della Spagna, sia per quanto riguarda la corruzione politica nel governo, che purtroppo è già arrivata alla Procura europea". "Due questioni che vanno di pari passo nel mio Paese: in una si ruba il denaro pubblico e nell'altra si rubano i diritti", ha spiegato il leader conservatore. (Spm)