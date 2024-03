Delitto Senago: parla l'amante di Impagnatiello, continue bugie e inganni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continui inganni e macchinazioni. Tutte raccontate nella deposizione di Allegra, l'amante di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della compagna, Giulia Tramontano, il 27 maggio 2023. "La frequentazione è iniziata sapendo della relazione con Giulia, ma mi ha raccontato che era un rapporto che stava finendo", ha iniziato a dichiarare la giovane, accuratamente protetta da un paravento in aula. Davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Milano, la donna ha proseguito spiegando come avesse scoperto che la relazione tra Impagnatiello e Giulia era proseguita e che la gravidanza di lei, per la quale il giovane aveva prodotto un falso test che certificava come non fosse il padre, era veritiera e i due sarebbero diventati genitori. Davanti alle prove diceva che "stava vicino a Giulia perché non poteva stare da sola e aveva paura potesse lasciarsi andare a gesti di autolesione e fosse bipolare - ha continuato Allegra - a gennaio ho scoperto di essere incinta ma abbiamo deciso di interrompere la gravidanza". (Rem)