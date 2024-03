Abruzzo 2024: S. Licheri (M5s), D'Amico persona giusta per nuova idea di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al rush finale e mai come oggi è importante andare al voto per dare il via a un nuovo corso per il futuro dell'Abruzzo e dei suoi cittadini". Lo scrive in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri. "Così come è successo in Sardegna con l'affermazione di Alessandra Todde – aggiunge -, ci siamo ritrovati uniti attorno a un candidato e a un programma condivisi e chiari che riportano al centro la capacità delle persone di rispondere alle effettive necessità dei territori". "Ora tocca agli elettori decidere da chi vogliono farsi governare e scegliere non per steccati ideologici quanto piuttosto su un'idea di sviluppo e Paese che vogliamo. Insieme a Luciano D'Amico un nuovo futuro è possibile", conclude la senatrice pentastellata. (Rin)