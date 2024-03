Ue: Weber (Ppe), sosteniamo Metsola per secondo mandato a presidenza Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, ha invitato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a ricandidarsi per rinnovare il suo mandato. "Abbiamo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, una politica forte e solida, una giovane donna moderna e una politica che pensa al Ppe e per il quale gli interessi del Ppe sono sempre al primo posto", ha detto Weber al Congresso del Ppe in corso a Bucarest. "Quindi, cara Roberta, ti invito oggi a prendere in considerazione l'idea di ricandidarti come presidente del Parlamento europeo. Hai fatto un ottimo lavoro e la famiglia del Ppe vuole che tu continui a farlo", ha aggiunto. (Beb)