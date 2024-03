Bulgaria: Borisov, Austria riveda posizione su nostro ingresso in Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Bojko Borisov, ha fatto appello alle autorità austriache affinché “rivedano” la loro posizione contro l’adesione di Romania e Bulgaria all’area Schengen per quanto riguarda i confini terrestri. In un intervento al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe) che si svolge a Bucarest, Borisov si è rivolto direttamente alle autorità politiche di Vienna. "A soli 60 chilometri da questo padiglione si trova il Ponte sul Danubio 2, dove c'è una coda di veicoli lunga chilometri. E penso che i colleghi austriaci in 30-40 minuti potranno andare a vedere che tipo di ambiente, per niente ‘green’, ci sia. Perché centinaia di persone, i camionisti, trascorrono lì giorno e notte”, ha osservato Borisov. “Non è questo il modo in cui l’Europa dovrebbe funzionare”, ha proseguito il leader di Gerb.(Seb)