8 Marzo: Coldiretti, in Lombardia non solo mimose, anche rose e primule (2)

- Per evitare di cadere nelle trappole del mercato e non alimentare l’abusivismo – ricorda la Coldiretti – è meglio evitare venditori improvvisati e preferire l’acquisto, se possibile, direttamente dai produttori, ricordando che acquistando fiori italiani si sostengono le imprese, l’occupazione, il territorio. Per conservare al meglio i rametti di mimosa con i loro fiori gialli – consiglia la Coldiretti – è bene tagliare quanto prima gli steli, che devono rimanere per due ore in acqua pulita e inacidita con due gocce di limone. Vanno quindi collocati in penombra e mantenuti in ambiente fresco e umido perché – afferma la Coldiretti – la mimosa rilascia molta acqua attraverso la traspirazione e bisogna evitare che la perdita di liquidi faccia seccare rapidamente il fiore. Quest’anno – conclude la Coldiretti – la produzione nazionale di mimosa, che si concentra per oltre il 90 per cento nella provincia di Imperia in Liguria, è stata fortemente condizionata dalle bizze del tempo: a un inverno bollente, che ha portato a una fioritura già nella prima metà di gennaio, si è sommata l’ultima ondata di maltempo che ha causato problemi alle piante tardive, anche se complessivamente la produzione è stata su livelli soddisfacenti. A tutto ciò si aggiunge l’esplosione dei costi di produzione che pesa sui bilanci aziendali (Com)