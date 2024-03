Cultura: assessore Roma, Officina Pasolini esempio virtuoso, serve dialogo tra istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Officina Pasolini "è un esempio virtuoso di centro di produzione culturale che deve poter avere un futuro nella nostra città. Sono al fianco di chi si è mobilitato per difendere questa realtà. Credo che solo nel dialogo tra istituzioni si possa individuare una soluzione che preservi un'esperienza tanto importante per il territorio e per questo lancio un appello a tutti i soggetti coinvolti". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Parliamo spesso di inclusione sociale - aggiunge - ma è proprio la cultura fatta per e nei territori che aiuta e sostiene percorsi di inclusione e di crescita delle persone. Tanto più quando è di prossimità ed è rappresentata da realtà ben radicate nel territorio. Desidero ringraziare Tosca e Daniele Silvestri per avere promosso questa mobilitazione e sensibilizzato l'opinione pubblica della città su un tema così rilevante", conclude.(Com)