Agricoltura: Bedusci, da Regione 200 mila euro per educazione alientare e promozione orti

- Progetti di educazione alimentare e promozione della cultura degli orti, sono al centro di due iniziative di Regione Lombardia dedicate a scuole, associazioni, istituzioni e privati. Lo annuncia l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi. "Il nostro obiettivo - dichiara Beduschi - è promuovere l'educazione alimentare per fornire ai cittadini di ogni età strumenti necessari per compiere scelte consapevoli, sane e sostenibili. Conoscere il cibo significa poter disporre degli strumenti giusti per adottare stili di vita equilibrati, ridurre gli sprechi di cibo e rispettare l'ambiente. Ma anche sapere come nasce ciò che portiamo sulle nostre tavole e quindi scoprire tutto il valore dell'agricoltura per offrirci prodotti di qualità". Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) selezionerà progetti di educazione alimentare da attuarsi in Lombardia nel periodo 15 aprile-14 novembre. Possono presentare domanda sia soggetti pubblici sia privati, inclusi associazioni, organizzazioni, Comuni, istituti scolastici, Fattorie Didattiche e altri enti con finalità educative. (segue) (Com)