Agricoltura: Bedusci, da Regione 200 mila euro per educazione alientare e promozione orti (2)

- "L'educazione alimentare - prosegue l'assessore Beduschi - è fondamentale perché influisce direttamente sulla nostra salute e benessere. Comprendere i principi di una alimentazione equilibrata, saper leggere le etichette per sfatare falsi miti sul cibo e, perché no, anche imparare a cucinare, sono attività da promuovere a ogni livello". Tramite il sito di Ersaf è inoltre disponibile la documentazione per le domande di cofinanziamento al progetto 'Orti di Lombardia 2024', finanziato con 150 mila euro, che potranno essere presentate entro il 23 marzo per la realizzazione di 'orti didattici', 'orti urbani' e 'orti collettivi' da Comuni, scuole e Enti gestori di aree protette. "Investire nella realizzazione di orti - conclude Alessandro Beduschi - offre un'ottima opportunità per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, promuovendo una maggiore consapevolezza circa la produzione e il consumo di cibo. Inoltre, gli orti possono diventare luoghi di aggregazione sociale e occasione per il recupero di aree abbandonate o degradate" (Com)