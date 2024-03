Germania: intelligence, l'estrema sinistra continua a radicalizzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estrema sinistra tedesca "continua a radicalizzarsi, anche a livello locale". È quanto dichiarato da Stephan Kramer, direttore dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. Al vertice dell'agenzia di intelligence del Land della Germania orientale, il funzionario si è espresso a seguito del sabotaggio delle forniture di energia elettrica della fabbrica del gruppo automobilistico statunitense Tesla a Gruenheide, in Brandeburgo. L'azione è stata rivendicata dagli estremisti di sinistra della Vulkangruppe. Al riguardo, Kramer ha avvertito che, nel dibattito politico, la soglia di inibizione all'uso della violenza si abbassa sempre più. "Attacchi incendiari contro infrastrutture critiche" non sono "monellerie", ha evidenziato il direttore dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia. (segue) (Geb)