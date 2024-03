Germania: intelligence, l'estrema sinistra continua a radicalizzarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Kramer, l'utilizzo di "mezzi militanti" contro persone e proprietà continua a far parte del piano d'azione dell'estrema sinistra e sta diventando sempre più comune. Per molti militanti della sinistra radicale, un modello è rappresentato dal gruppo terroristico marxista-leninista tedesco Frazione dell'Armata rossa (Raf), fondato nel 1970 e scioltosi ufficialmente nel 1998. Inoltre, diviene evidente che cellule clandestine di estrema sinistra dalle dimensioni ridotte stanno creando reti in tutta Europa. Kramer ha poi dichiarato che si osservano "tendenze sempre più chiare verso una sfumatura dei confini tra l'estremismo di sinistra e il movimento per la protezione del clima". L'attentato contro Tesla mostra anche un tentativo della sinistra radicale di irrompere nel centro moderato, approfittando del malcontento della popolazione di Gruenheide nei confronti della fabbrica di auto elettriche. A seguito del sabotaggio rivendicato dalla Vulkangruppe, l'impianto è stato evacuato e la produzione è stata interrotta. Lo stop proseguirà per diversi giorni. (Geb)