Indonesia: decimo Forum mondiale dell’acqua a Bali dal 18 al 24 maggio

- L’Indonesia, primo Paese del Sud-est asiatico, ospiterà il decimo Forum mondiale dell’acqua, a Bali dal 18 al 24 maggio. Lo annuncia un comunicato della presidenza indonesiana. Secondo la direttrice dell’Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica (Bmkg), Dwikorita Karnawati, all’evento, che si tiene con cadenza triennale dal 1997, si attendono fra i 30 mila e i 50 mila partecipanti da tutto il mondo, tra leader politici e di governo, accademici, rappresentanti delle imprese e della società civile. Sono previste 244 sessioni di lavoro, articolate in tre percorsi: tematico, politico e regionale. Il percorso tematico sarà a carattere scientifico, sul cambiamento climatico, l’acqua, il cibo, l’energia e la salute. Quello politico sarà incentrato sui risultati realizzabili a livello sociale e quello regionale sullo scambio delle migliori pratiche. Il governo indonesiano punta a dichiarazioni ministeriali sulle risorse idriche, il clima, il cibo, l’energia e la salute, e a promuovere l’istituzione di un centro di eccellenza sull’acqua e la resilienza climatica. Il programma del Forum prevede anche sei sotto-temi: sicurezza idrica e prosperità; acqua per gli esseri umani e la natura; riduzione e gestione del rischio di disastri; governance, cooperazione e diplomazia dell’acqua; finanza sostenibile per l’acqua; conoscenza e innovazione.(Fim)