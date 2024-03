© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi disse di chiamare Giulia perché non gli credevo". A dirlo è Allegra, ex amante di Alessandro Impagnatiello, nel processo che vede l'uomo imputato per l'omicidio di Giulia Tramontano. La giovane, che non credeva più alle bugie di Impagnatiello, ha spiegato alla Corte d'Assise come lo stesso le diceva allora di chiamare Giulia per dimostrare la veridicità delle sue affermazioni. (Rem)