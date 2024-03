Imprese: Nexi, ricavi a 3,36 miliardi nel 2023, utile a 711,8 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2024, alla luce di un "persistente scenario macroeconomico complesso", Nexi annuncia ricavi in crescita mid-single digit a/a, Ebitda in crescita mid-to-high single digit a/a, con una margin expansion di oltre 100 punti base; excess cash generation più di 700 milioni di euro; leva finanziaria netta in diminuzione al di sotto di 2,9x l’Ebitda, incluse le operazioni di M&A già annunciate e gli effetti del programma di riacquisto azioni proprie (circa 2,6x su base organica). (Rem)