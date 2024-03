© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) tiene oggi la riunione di politica monetaria, in cui si prevede che decida di mantenere i tassi di interesse invariati. In tal caso, il tasso sui depositi rimarrebbe al 4 per cento, mentre quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali e marginali verrebbero confermati rispettivamente al 4,5 e al 4,75 per cento. (Beb)