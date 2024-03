Germania: in corso lo sciopero dei ferrovieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in Germania lo sciopero dei ferrovieri, dalla durata di 35 ore. Indetta dal Sindacato dei macchinisti ferroviari (Gdl), l'astensione dal lavoro ha avuto injzio alle 18:00 di ieri 6 marzo on lo stop ai treni merci. Dalle 2:00 di oggi, si sono fermati anche i convogli per il trasporto dei passeggeri. Lo sciopero è il primo di una serie e, come dichiarato dal presidente della Gdl Claus Weselsky, i successivi avverranno senza il preavviso di 48 ore. Da mesi, il sindacato organizza scioperi al fine di esercitare pressioni nella disputa con le Ferrovie tedesche (Db) e altre aziende dei trasporti sul rinnovo del contratto collettivo, in cui chiede miglioramenti delle condizioni di lavoro.(Geb)