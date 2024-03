Germania: in corso lo sciopero del personale di terra di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato alle 4:00 di questa notte in Germania lo sciopero del personale di terra del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca. Indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di), l'astensione dal lavoro proseguirà fino alle 7:10 del 9 marzo. Sono interessati gli aeroporti di Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera, Amburgo, Berlino, Duesseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda. Come riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, a Francoforte e Amburgo sciopererà anche il personale addetto ai controlli di sicurezza, “almeno” nella giornata odierna. Il primo scalo è stato chiuso ai passeggeri in partenza. Da tempo, la Ver.di organizza scioperi del personale di terra di Lufthansa come strumento di pressione nella disputa con l'azienda sul rinnovo del contratto collettivo, al fine di ottenere miglioramenti nelle condizioni di impiego. L'ultima delle astensioni dal lavoro si è svolta dal 28 febbraio al primo marzo. (Geb)