- Entreranno in vigore domani, 8 marzo, le nuove restrizioni annunciate dal ministero degli Affari economici di Taiwan per impedire all’esercito russo di utilizzare la tecnologia taiwanese nell’offensiva in Ucraina. Il governo di Taiwan ha aggiunto 77 macchinari alla lista degli articoli che non possono essere esportati in Russia e Bielorussia. (Res)