Vietnam-Italia: da domani ad Hanoi mostra sull’arte del mosaico italiano

- Parte dal Vietnam il tour asiatico della mostra “Mosaico. Codice italico di un’arte senza tempo”. Sarà infatti Hanoi la prima città in Asia a ospitare la mostra multimediale dedicata ai mosaici italiani, concepita e realizzata da Magister Art e promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall’ambasciata d’Italia a Hanoi. Lo riferisce la Farnesina. Il percorso espositivo è concepito come un viaggio lungo 2.000 anni alla scoperta delle immagini, simboli, tecniche e materiali di alcuni tra i più celebri e rappresentativi mosaici italiani. Attraverso un’immersiva esperienza multimediale, il visitatore potrà ammirare, lungo un percorso a tappe, i più suggestivi mosaici di Roma, Pompei, Aquileia, Ravenna, Palermo/Monreale, Piazza Armerina e Baia. La mostra sarà visitabile da domani, venerdì 8 marzo, a domenica 7 aprile presso il Museo di Etnologia del Vietnam (Nguyen Van Huyen, Cau Giay, Hanoi). (Com)