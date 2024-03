Gaza: "WaPo", amministrazione Biden valuta misure per impedire impiego armi Usa a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando misure tese a impedire a Israele di utilizzare armi statunitensi nell'offensiva pianificata contro la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", precisando che il presidente e i suoi collaboratori "non hanno assunto alcuna decisione in merito all'imposizione di 'condizionalità' riguardo la fornitura di armi statunitensi" a Israele. Tuttavia, "il fatto stesso" che la Casa Bianca stia discutendo possibili restrizioni all'impiego delle armi Usa dimostrerebbe secondo il quotidiano "la crescente preoccupazione dell'amministrazione in merito alla crisi a Gaza". il quotidiano cita l'ex ambasciatore statunitense a Israele Martin Indyk, secondo cui "lanciando un'offensiva a Rafah senza proteggere adeguatamente la popolazione civile sfollata, Israele potrebbe innescare una crisi senza precedenti nelle relazioni con gli Stati Uniti, che potrebbe anche estendersi alle forniture di armi". (Was)