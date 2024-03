Germania-Regno Unito: secondo Dialogo strategico oggi a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi a Berlino il secondo Dialogo strategico tra Germania e Regno Unito con un incontro dei ministri degli Esteri dei due Paesi, Annalena Baerbock e David Cameron. È quanto comunica il dicastero guidato dall'esponente dei Verdi, che ricorda come il formato sia stato istituito nel giugno del 2021 con la Dichiarazione comune tedesco-britannica. Si tratta di “uno scambio annuale approfondito sulla cooperazione in politica estera”. All'ordine del giorno dell'incontro di domani figurano temi attuali come il sostegno all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, la preparazione del vertice della Nato in programma a Washington dal 9 all'11 luglio prossimo e la situazione nella Striscia di Gaza. (Geb)