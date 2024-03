Francia: Macron riceve leader partiti per discutere di guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi i leader dei partiti per discutere della guerra in Ucraina, dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in merito alla possibilità di inviare truppe occidentali. "È un momento di verità", fanno sapere fonti vicine al presidente citate dall'emittente televisiva "BfmTv". Macron ha chiesto al governo di riferire in Parlamento in merito all'accordo bilaterale di sicurezza stretto tra Francia e Ucraina, che poi dovrà essere dibattuto dai parlamentari e sottomesso al voto. Il presidente ha poi promesso che si recherà in Ucraina a metà marzo. (Frp)