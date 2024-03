Germania: ministero Esteri sconsiglia “con forza" di recarsi in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha inasprito il suo avviso di viaggio per la Russia e ora sconsiglia “con forza” di recarsi nel Paese. Secondo quanto comunicato dal dicastero, il cambiamento è stato apportato “a causa del continuo deterioramento della situazione” in Russia, con “arresti arbitrari sempre più frequenti”, ha affermato mercoledì il ministero. Inoltre, si afferma espressamente che esiste anche il rischio di arresti arbitrari per i cittadini tedeschi e per quelli con doppia cittadinanza tedesco-russa. Secondo il ministero degli Esteri di Berlino, “in relazione a manifestazioni e manifestazioni non autorizzate, in tutto il Paese possono verificarsi azioni massicce, a volte violente, da parte delle forze di sicurezza”. (Geb)