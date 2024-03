Yemen: nave greca colpita nel Golfo di Aden, almeno tre morti e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono morti almeno tre membri dell'equipaggio multinazionale della nave cargo True Confidence, di proprietà greca e battente bandiera delle Barbados, colpita ieri da un missile balistico nel Golfo di Aden. Lo ha riferito il Comando generale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota, citando lo stesso equipaggio, secondo cui ci sarebbero almeno quattro feriti, di cui tre in condizioni critiche, e danni significativi alla nave. Il missile era stato lanciato dalle milizie yemenite filo-iraniane Houthi, mentre la nave transitava a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest della città portuale di Aden, nello Yemen. In seguito all'attacco, l'equipaggio aveva abbandonato la nave. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa aveva condannato l’attacco, promettendo una risposta: “Continueremo a lavorare per punire i ribelli per i loro attacchi, che mettono a rischio il commercio internazionale, la libertà di navigazione e la vita delle persone”. (segue) (Res)