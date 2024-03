Thailandia: premier Srettha Thavisin in visita ufficiale in Francia da oggi al 12 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, accompagnato da una delegazione, sarà impegnato in una visita ufficiale in Francia da oggi al 12 marzo. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri thailandese, sottolineando che si tratta della sua prima visita bilaterale in Europa dall’insediamento. Il premier sarà ospite di un pranzo offerto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, incontrerà dirigenti del settore privato e si recherà a Cannes per l’evento immobiliare Mipim. L’obiettivo della visita è promuovere la visione economica del governo, che punta a creare in Thailandia hub regionali in alcuni settori chiave tra cui l’aviazione, il turismo, la logistica, la mobilità e i veicoli elettrici. Inoltre, Bangkok intende rafforzare la cooperazione con Parigi nell’energia pulita, nell’innovazione aerospaziale, nella moda e nella cultura. Quest’anno i due Paesi dovrebbero elevare le loro relazioni a partnership strategica, in base al piano d’azione elaborato per il 2022-24.(Fim)