Germania: ordini settore manifatturiero crollati dell'11,3 per cento a gennaio

- Gli ordini reali aggiustati per i prezzi ricevuti dal settore manifatturiero della Germania hanno subito a gennaio scorso un crollo dell'11,3 per cento su base mensile, destagionalizzati e aggiustati per gli effetti di calendario. È il dato preliminare diffuso oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha coretto al rialzo il risultato di dicembre 2023 dal +8,9 al +12 per cento. L'Stba aggiunge che, in un confronto trimestrale "meno volatile", da novembre 2023 a gennaio 2024 l'incremento è stato del 2,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Il netto declino di gennaio è dovuto all'elevato volume di grandi ordini nel dicembre 2023, che nel primo mese di quest'anno sono tornati a un "livello medio". Questo effetto di base è particolarmente pronunciato nei settori delle apparecchiature elettriche (-33,2 per cento), della costruzione di veicoli "speciali" come aerei, treni e navi (-27,3 per cento) nonché dei prodotti in metallo (-14,5 per cento). (segue) (Geb)