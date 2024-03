Germania: ordini settore manifatturiero crollati dell'11,3 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A loro volta, gli ordini del comparto della della meccanica sono diminuiti del 4,7 per cento a gennaio, dopo il calo 4,9 per cento nel mese precedente. Nel settore automobilistico, il dato registra un incremento del 4,2 per cento dopo il -5,8 per cento di dicembre. Nei beni di investimento la contrazione è stata dal 13,1 per cento, in quelli intermedi del 9,3 per cento e in quelli di consumo del 5,7 per cento. In calo anche gli ordini dall'estero, con un -11,4 per cento. In particolare, gli ordinativi dall'Eurozona sono crollati del 25,7 per cento, mentre quelli dai Paesi che non appartengono all'aerea dell'euro sono aumentati dell'1,6 per cento. Gli ordini interni sono, infine, diminuiti dell'11,2 per cento. (Geb)