- Lufthansa attende il via libera dalla Commissione europea “per l’investimento nella compagnia aerea italiana Ita Airways nel corso di quest'anno”. Lo riferisce una nota del gruppo, che ha diffuso i risultati al 31 dicembre 2023. Il gruppo “sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Ue per giungere a una rapida conclusione e alla successiva attuazione della transazione”, aggiunge. (Rin)