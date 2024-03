Nigeria-Russia: ministro Esteri Tuggar, non ci lasciamo influenzare da pressioni Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria non si lascerà influenzare dalle pressioni esterne dell'Occidente per quanto riguarda la cooperazione con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri nigeriano, Yusuf Tuggar, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "La Nigeria non è il tipo di Paese che soccombe alla pressione (...) Da quando siamo diventati indipendenti nel 1960, ci siamo uniti al movimento dei non allineati. Facciamo ciò che riteniamo giusto per noi come Paese, non siamo guidati da nessuno", ha detto Tuggar. (Rum)