Nigeria-Russia: Tuggar, aperti a cooperazione nel settore energetico

- La Nigeria è aperta alla cooperazione con le compagnie russe nel settore petrolifero e del gas. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri nigeriano, Yusuf Tuggar, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Siamo molto interessati a questo. Le porte sono sempre aperte per le imprese russe e per le aziende russe che operano nel campo degli idrocarburi, non sono mai state chiuse", ha affermato Tuggar. Il ministro ha osservato che il governo nigeriano ha adottato una serie di misure che dovrebbero rendere il Paese più attraente per le imprese straniere del petrolio e del gas. (Rum)