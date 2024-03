Ucraina: Russia ha attaccato poligono di esercitazione nella regione di Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno lanciato un attacco di droni contro un poligono di esercitazione del Servizio statale per le emergenze ucraino, nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto su Telegram l'ufficio stampa del Servizio per le emergenze. L'attacco ha danneggiato una sede amministrativa, provocando anche un incendio su un'area di circa 150 metri quadrati. I soccorritori hanno estinto il rogo prontamente. L'attacco non ha provocato feriti o vittime. (Kiu)