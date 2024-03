Dossieraggio: Bonaccini, vicenda gravissima, da Pd nessuna minimizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non so chi sia stato accusato di minimizzare, io uso le parole di ieri della segretaria Schlein che è una vicenda gravissima. Serve appurare tutta quanta la verità il prima possibile”. Lo ha detto il presidente del Pd e dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ai microfoni di “Mattino 24” su Radio24 riferendosi all'inchiesta della procura di Perugia sul caso "dossieraggio". “In un Paese democratico ci manca solo che si utilizzino metodi come quelli che sembrano affiorare. Non credo ci siano state parole leggere o poco chiare” da parte del Pd, ha aggiunto Bonaccini.(Rin)