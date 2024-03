Dossieraggio: Renzi, è solo punta iceberg, sia la volta buona per riportare legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta emergendo dallo scandalo dossieraggio è solo la punta dell’iceberg. Avevo scritto su questo ne 'Il Mostro' ma finché lo dicevo solo io tutti stavano zitti. Per paura o magari per interesse. Adesso sta emergendo un quadro molto più ingarbugliato. Ed è solo l’inizio. Spero che sia la volta buona per riportare la legalità e rispettare finalmente la Costituzione". Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi, riferendosi all'inchiesta della procura di Perugia sul cosiddetto caso "dossieraggio". (Rin)