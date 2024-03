Francia: "M6" ottiene diritti per mondiali di calcio 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sarà l'emittente televisiva "M6" a trasmettere i campionati mondiali di calcio del 2026 e del 2030. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che l'emittente "Tf1" ha perso i diritti per questi eventi, detenuti dal 1975. "M6" potrà trasmettere le 54 partite previste in ognuna delle competizioni sulla piattaforma di streaming "M6+" che sarà lanciata il 15 maggio. Non è da escludere che l'emittente potrebbe rivenderne una parte al concorrente "Tf1". (Frp)