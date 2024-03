Giappone: scandalo fondi non dichiarati, sospetti sul segretario generale del Pld Motegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'organizzazione politica associata al segretario generale del Partito liberaldemocratico giapponese (Pld), Toshimitsu Motegi, è sospettata di aver trasferito denaro a un gruppo soggetto a normative di trasparenza meno stringenti, così da celare alle autorità fiscali l'utilizzo di ingenti quantitativi di fondi politici. E' quanto emergerebbe dai bilanci dell'organizzazione di Motegi, che è la figura di maggior rilievo nel Pld dopo il primo ministro giapponese e presidente del partito, Fumio Kishida. Secondo i media giapponesi, dalla documentazione emergerebbe il trasferimento di circa 440 milioni di yen (circa 3 milioni di dollari) nell'arco di 14 anni fino al 2022. I trasferimenti avrebbero precluso il tracciamento del denaro alle autorità giapponesi, in un'apparente elusione della legge sul controllo dei fondi politici. Nei giorni scorsi è emerso da deposizioni di membri del Pld che il defunto ex premier giapponese ed ex leader del Pld, Shinzo Abe, aveva chiesto formalmente ai vertici del partito di porre fine alle controverse pratiche di gestione dei fondi derivanti dalle donazioni politiche. Tale richiesta, però, non avrebbe più avuto seguito dopo le dimissioni di Abe dalla carica di premier e il suo assassinio nell'estate del 2022. (segue) (Git)