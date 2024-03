Giappone: scandalo fondi non dichiarati, sospetti sul segretario generale del Pld Motegi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è scusato pubblicamente per lo scandalo dei finanziamenti elettorali non dichiarato dal Partito liberaldemocratico, nel corso di una audizione parlamentare convocata la scorsa settimana dalla commissione etica della Dieta, il parlamento giapponese. Durante il suo intervento di fronte alla commissione, trasmesso dalle televisioni nazionali, Kishida ha ribadito l'impegno a promuovere riforme che ripristino la fiducia dei cittadini nella politica. L'audizione di due giorni, ufficialmente denominata consiglio deliberativo sull'etica politica, si era tenuta per l'ultima volta in Giappone nel luglio 2009, e Kishida è il primo premier giapponese in carica a comparirvi personalmente. La commissione è incaricata di esaminare la condotta politica e morale di parlamentari accusati di illeciti o pratiche improprie. Kishida ha deciso di intervenire personalmente all'audizione, come segnale di responsabilità politica per le irregolarità commesse dal partito di cui è presidente. (segue) (Git)