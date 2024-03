Giappone: scandalo fondi non dichiarati, sospetti sul segretario generale del Pld Motegi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pld ha visto calare i propri consensi di ben sei punti percentuali rispetto a gennaio, sotto il 29 per cento registrato nel 2007, il precedente record negativo che era stato toccato dal Partito nel 2007 e nel 2009, durante il primo governo del premier Shinzo Abe e quello dell'ex primo ministro Taro Aso. Sono aumentati di quattro punti percentuali al 36 per cento gli elettori che non si identificano invece in nessun partito politico; il consenso nei confronti del principale partito di opposizione, il Partito costituzionale democratico, è aumentato di un punto percentuale al 9 per cento, e il Partito dell'innovazione giapponese (Nippon Ishin no Kai) si è attestato all'8 per cento, guadagnando a sua volta un punto percentuale. Il tasso di sfiducia nei confronti del gabinetto Kishida è aumentato di un punto al 67 per cento. Tra le principali critiche mosse al governo dagli elettori giapponesi figura la carenza di leadership (41 per cento) e la gestione inadeguata delle questioni di partito (40 per cento). Per quanto riguarda le priorità maggiormente menzionate dagli elettori, al primo posto figura il contenimento dell'inflazione, seguito dai costi legati all'istruzione e al mantenimento dei figli, dal basso tasso di natalità e dalla stagnazione economica. (Git)